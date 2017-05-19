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﻿機場T2停車場將關閉 泊位減千個

2017-05-19 列印
　　香港國際機場目前提供四千個泊車位，為配合機場第三條跑道工程，二號客運大樓將進行擴建。機管局表示，同工程影響，今年年底起，機場二號及三號停車場泊位數目，將陸續減少約一千個。

　　機管局市場及交通網絡拓展總經理鄭緒邦表示，同時會在客運大樓東面興建五號停車場，提供四百個泊位，預計今年年底可以完工，另會在一九年完成四號停車場的擴建工程，屆時新建的多用途大樓，將可提供一千四百個泊位。
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