﻿17歲仔密室箍煲 涉禁錮非禮前度六小時

旺角一名少年，疑帶同前女友返家箍煲時發生爭執，有人情緒激動下，憤而將對方禁錮在房間內達六小時，其間更疑非禮她。少年母親勸止時少年揚言要自殺，其母恐發生意外報警。警方到場以涉嫌非法禁錮及非禮拘捕少年，他與女事主均受輕傷，同獲送院治理。



勸子開門遭拒 母報警



十七歲被捕少年姓盧，家住旺角太子道西一單位。他前日相約十五歲前女友到家中「箍煲」不果，至昨凌晨零時許，兩人更在房間內發生激烈爭執及互相拉扯，混亂中女事主疑遭人非禮，並遭人禁止離開房間。



未幾四十九歲盧母聞得爭吵聲，在房外勸兒子開門遭拒，有人更揚言要自殺，其母恐兩人在房間有意外報警。警方接報到場勸報盧開門。調查後發現少女被禁錮多達六小時，以涉嫌非法禁錮及非禮將盧拘捕。盧跟少女手腳均受輕傷獲送院治理。