 Advertisement
  • 2017年5月19日 星期五
  • 24º
  • 80%
熱門： 日出康城 唐詩詠 周浩鼎 WannaCry鷹君

日報新聞 > 港聞

﻿185項修正案全遭否決 立會通過《撥款條例草案》

2017-05-19 列印
　　立法會經過四次大會審議，昨晚三讀通過《撥款條例草案》。會議昨早開始進行，完成表決所有修正案後進入最後辯論階段，其間多名議員就削減慶祝香港回歸二十周年的開支問題，爭議不絕。

　　立法會昨早繼續審議《撥款條例草案》，上午十時已將非建制派議員提出的一百八十五項修正案全數遭否決，隨即辯論是否要將有修正案的五十八個總目納入附表。

批拉布只為對抗政府

　　商界議員廖長江在會上批評，非建制派經常「拉布」，又批評議員提出削減慶祝回歸活動開支，無非只為對抗政府。民主黨黃碧雲則稱：「慶祝不了，氣氛如做喪事。」新界西議員何君堯則指，慶回歸心情如辦喪事是卑鄙無恥。《草案》傍晚表決，終以三十七票贊成、二十七票反對，三讀通過議案。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd