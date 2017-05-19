﻿另類黑工 學者演講 歌手表演 外援訪港 工作簽證疑問多

早前有英美樂團在本港民辦表演場地，被入境處以違反逗留條件拘捕，引起申請工作簽證的疑問及爭議。據了解，上述爭議亦出現在大專院校、升學中心、商場及殯儀行業等，有大專院校人士坦言，以往邀請國外學者來港參與學術講座及論壇時，均未有為其申請工作簽證。有殯儀店負責人更對聘請內地黑工一事直認不諱，甚至辯稱「打齋不可能一早預約」。



本港民辦表演場地Hidden Agenda早前邀請英美音樂人來港表演，因未有申請工作簽證，遭入境處拘捕，引起社會對申請工作簽證的爭議。部份大專院校、升學中心、商場演出及殯儀業等行內人士亦坦言，以往邀請海外人士來港參與活動，並未有為其申請工作簽證。



學者訪港或有酬金



不願具名的大專院校人士陳先生（化名）表示，多年來一直協助學系邀請海外及內地學者來港出席學術講座及論壇，甚至聘請他們評估課程計劃書，當中牽涉酬金由數千元至上萬元不等，卻未有為他們申請工作簽證，「海外學者及專家只要我們提供邀請信，他們便自行申請簽證，只要他們準時出席講座及論壇便可，我們不會過問其簽證問題。」他續說，因現時大部份學術講座及論壇都會向學生收取報名費，故院校亦會給予他們酬金，但不清楚是否已牽涉僱傭關係。



除大專院校外，有升學顧問亦坦言，邀請海外專家前來為學生面試時，從未想過有關工作簽證的問題。創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯直言，以往海外專家來港，都不需要為他們申請工作簽證。



有商場公關不諱言，以往邀請外國歌手、表演者及藝術家來港出席商場活動，理論上是需要為他們申請工作簽證，但未必每家公司都會申請，「不同公司的看法及處理方法不同，有些公司認為任何商場活動只要邀請外地人，均要為其申請工作簽證；若只是私人活動，僅涉及車馬費，便不用申請。沒有人只為出席一個商場活動申請工作簽證，太無效率。」



殯儀館：打齋不可能預約



以往入境處亦曾拘捕未領有工作簽證而來港進行法事的內地僧人，但有殯儀行家仍對行內聘請內地黑工一事直認不諱。殯儀店負責人陳先生坦言，因喃嘸分客家、潮州、海豐及福建等派別，一涉及潮州、海豐等喃嘸儀式，便會從內地招人赴港進行法事。他甚至批評申領工作簽證屬多此一舉，「打齋不可能一早預約，有時儀式突然要求十多二十人進行，我們也要想辦法搵人。」



針對上述工作簽證的疑問，入境事務主任協會前主席倪錫水認為，若海外學者赴港與教授及老師交流，屬開會性質，不需要工作簽證，但若學術講座面向學生，有教學性質，有機會要申請，至於檢視計劃書，由於涉及酬金，帶有工作性質，故很大機會要申請。但商場及殯儀請來海外人士參與，他認為均須申請工作簽證。







