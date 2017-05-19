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﻿私家車被偷復遭縱火

2017-05-19 列印
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　　昨晨七時許，西區鋼線灣道發生縱火燒車案。一輛私家車被途人發現停路邊起火報警，消防員接報到場迅速開喉將火撲滅，但全車已嚴重焚毀。消防員調查後，認為無自然起火原因，案件有可疑，交警方調查。

        警方事後聯絡上二十七歲姓徐車主，他聲稱私家車早前停泊於香港仔，至接警方通知才得悉被人偷車。警員調查後，案件列偷車及縱火處理。車主稱未與人結怨，不明歹徒動機。警方事後尋找事主停車位置附近大廈及店舖閉路電視，看有否拍得歹徒偷車經過，並調查其偷車後縱火燒車原因。
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