﻿最後機會！ 超筍價換購優質矽膠廚房產品

生活講求環保，很多人都會選用輕便又耐用的用品。小編今日就特別推介三款優質矽膠廚房產品，全部獲歐美食品級認證，質料耐用唔易老化，安全又實用！首推矽膠可摺疊食物盒，佢可以盛載零食及飯餸，攜帶返工返學至啱，個盒仲可以放入微波爐同洗碗機，使用同清潔都咁方便，用後又可摺埋收藏，夠晒慳位；另一款矽膠可摺疊果盤，可供清洗蔬果、濾水、儲物，盤蓋背面亦可作砧板切割蔬果，一個盤就幫你處理多個工序，仲可以放入洗碗機，清潔容易；至於三合一砧板，附帶兩塊可替換切割墊，方便切割生熟食物時替換使用，預防交叉污染之餘，切割面仲唔會令刀鋒變鈍，堅好用！



記住把握最後機會，憑指定印花到指定OK便利店及星島中心，即可以低至五五折換購，食物盒八十五元、果盤九十二元、砧板九十九元。三件都咁抵，換購至下星期三就無㗎喇！即用「頭條Jetso」App攞印花及睇換購詳情啦！