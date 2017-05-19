﻿內地酒店租房予最少十女 澳檢察長涉公帑養嬌

前澳門檢察院檢察長何超明涉貪案，史無前例被控近二千項罪名，上周四起控辯雙方在終審法院進行結案陳詞。該二千項罪名主要歸類為三大類，分別是創立犯罪集團、公帑建私竇，以及濫用職權為自己及親友謀取利益。審訊期間亦揭露何超明更多風流史，包括涉嫌多次以公帑替至少十名女子在內地酒店租房，部份更只是十七、八歲。



《東周刊》報道，何超明涉貪案去年十二月在終審法院開審，上星期四、五及本周一，控辯雙方進行結案陳詞。法律界人士表示，今次法庭爭分奪秒，在五個月內完成近二千項控罪的審訊，相信與羈押疑犯限期有關。



代表控方的助理檢察長陳子勁指，檢察長辦公室自○二年起，以公帑租用獲多利大廈十六樓四個單位作為「教員休息室」。何超明聲稱用於公務接待，但最終只證明他曾接待內地民間組織，而且內設桑拿室等休閒設施，不似關乎公務，甚至連檢察院人員也不知上址的存在。



至於以公帑租用的竹灣豪園別墅，何超明聲稱是用作會見外賓及讓對方留宿的招待所，更找來前香港刑事檢控專員曾到上址，並無留宿。檢察院更發現招待所內有大量何超明的私人物品，客廳櫃枱放置其家人相冊、明信片等，其中一間房更擺有其親人的遺物，套房內有嬰兒車，認為如同何超明的行宮。



控方總結陳詞時建議，充公何與妻子周小芙一千七百多萬元財產及向檢查院賠償七千多萬元損失。辯方陳詞要延至下周一繼續進行。



女「顧問」住豪宅揸跑車



另外，何超明被揭風流史，成為此案另一個焦點。廉署證人坦言，本案源起於一五年二月調查檢察院聘用「隱形顧問」王顯娣。王顯娣入住的南灣半島單位，業主是何的兄長何超信，有指買樓資金亦是由何超明所付，而她代步的奧迪跑車，也是以公帑購入、供檢察長專用。何超明及王顯娣又以公帑多次外遊，均只訂一個房間。



控方指出，檢察院七十六次在澳門某間酒店訂房，當中三十六次透過其司機麥克寧登記。麥在庭上供稱自己「一次都無住過」，取得房卡後交予何超明或其秘書。



此外，根據廉署文件，檢察院曾為至少十名疑似何超明的女性友人繳付內地的酒店費用，多數以何的司機或保鏢名義訂房，部份女子僅十七、八歲，而她們入住期間，何均身處內地。