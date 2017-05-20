﻿挪威遇險 直升機降遊艇墮毀 陳國強親述 冰海死裏逃生

無線電視主席陳國強上周從英國乘直升機到挪威度假，直升機擬降落在一艘豪華遊艇甲板之際，機身失控，直墮海中！陳國強個人平安，並已返港。他昨天向好友、星島新聞集團主席何柱國親述經歷「冰海求生」一刻，透露當時直升機儼如「遭炮彈擊中」，隆然作響，幸得經驗豐富的機師掌控，將機身暫時抽升，避過撞向遊艇致爆炸，但直升機旋即墮入海中，他被困機艙內，遭冰冷漆黑海水沒頂「分幾兩分鐘」，他奮力逃生之際，自忖：「個天唔係要我咁快死呀？」幸得機長及時潛入海中把他及時救起，死裏逃生。



本月十日，陳國強乘坐的直升機於挪威西部卑爾根試圖降落在一艘遊艇甲板時，遊艇上的防水地氈被直升機車葉風力捲起，擊中主旋翼，機身失控，直墮冰海。當時機上除了陳國強，還有五十二歲的英國機師Quentin Smith，以及五十七歲英國知名華人律師鄧漢聲（David Tang）。



地氈被捲起擊中主旋翼



陳國強已安然回港，他昨天向好友何柱國講述事發經過，指當日乘坐直升機到挪威度假，他坐在機頭位置，身旁是英國機師Quentin Smith，當直升機準備降落在遊艇甲板之際，他感覺機身儼如「被炮彈擊中」，轟隆作響，機師臨危不亂，拉動手掣，將機身抽起，並打開機艙門，但直升機翻轉，急速墮海。本身持有直升機駕駛牌照的陳國強表示：「好在當時唔係自己駕駛，否則我會堅持降落遊艇，隨時引起爆炸。」



陳國強憶述自己隨機直插入海後，機長率先逃出機艙，並開啟機上浮泡，令直升機浮升，但因浮力關係，機身倒轉。其後，機師潛入海中，先救起鄧律師。陳國強憶述當時情況危急，估計水溫僅攝氏六度，他眼前漆黑一片，一邊找門口逃生，一邊閉氣「分幾兩分鐘」，不敢呼吸，也怕冰冷海水入肺致死，心想：「個天唔係要我咁快死呀？」



閉氣分幾兩分鐘保命



他續說，幸而機長第三度潛海時，看見他伸出的手，把他拖出機艙，直言：「遲兩三秒就會死！」當時距離事發地點八百米有一艘挪威救援船駛過，船上人員見狀，立即趕至，以空難規格施救，將三人送至當地一間醫院，其中陳國強和機長僅受輕傷，經治理後無大礙。至於同行的鄧律師，陳國強指，他昏迷了五天，幸目前已脫離危險期。



涉事的AS350B3松鼠一型直升機，造價達二百三十萬美元（約一千七百九十萬港元），而超級遊艇Bacarella於○九年在美國製造，售價逾三千萬美元（約二億三千三百萬港元）。



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