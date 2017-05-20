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﻿嘗試水中閉氣 陳妻難捱一分鐘

2017-05-20 列印
■超級遊艇Bacarella。
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　　陳國強曾在水溫低至攝氏六度的挪威冰海中掙扎求生，閉氣近兩分鐘。其妻子得悉事件後，把頭潛入家中放滿水的浴缸，嘗試可以閉氣多久，但不足一分鐘已表示很辛苦。

　　陳國強笑言，妻子得悉他遇上意外一度在海中閉氣近兩分鐘後，曾在家中的浴缸放滿水，把頭潛入水中，不到一分鐘已覺很辛苦。他說，自己持有駕駛直升機的牌照，但對今次意外仍有餘悸，加上不希望家人、朋友擔心，決定不再駕駛直升機。

　　國際精英潛水訓練中心營運經理梁樂天指，若跌入只有攝氏六度的大海中，很大機會在一、兩分鐘內全身發抖，出現一系列低溫徵狀，包括心跳加快、頭痛等，若體溫持續下降，或意識模糊，甚至休克及昏迷。他續說，一旦腦部缺氧，搶救的「黃金時間」只有十分鐘。
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