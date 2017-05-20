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﻿現場去年墮直升機奪13命

2017-05-20 列印
■卑爾根去年曾發生直升機主旋翼飛脫事故。資料圖片
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　　發生直升機降落失事墮海的卑爾根，是挪威西部城市，去年亦發生嚴重直升機意外，造成十三人死亡，可謂相當「邪」。

　　去年四月二十九日，一架超級美洲豹直升機，由正副機師駕駛的，從挪威國營石油公司位於北海古爾法克斯油田鑽油台起飛，接載十一名工人前往卑爾根機場，但直升機飛至卑爾根以西蒂羅厄於島上空時，旋翼突然飛脫，急墜毀島上。當局事後派出大批救援人員搜索生還者，最終證實機上十三人全部罹難，死者包括十一名挪威人、一名英國人及一名意大利人。當局調查後，懷疑是直升主旋翼齒輪第二級行星齒輪因金屬疲勞而斷裂，導致主旋翼飛脫。
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