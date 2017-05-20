﻿非首置按揭成數上限下調一成 金管局再出三辣招收緊按揭

樓價升勢不止，金管局昨推出三招收緊樓市按揭措施！金管局總裁陳德霖表示，香港房地產過熱的風險近期持續上升，為了維持銀行體系穩定，宣佈三項逆周期監管的新措施，包括將涉及多過一個按揭貸款的借款人的按揭成數上限下調一成，以及將主要收入來自香港以外地區的借款人的「供款與入息比率」上限下調一成等。有學者估計措施對樓市衝擊不大，但會輕微減低銀行按揭業務的收入。



金管局總裁陳德霖表示，本港今年三月私人住宅價格指數已超越前年九月的高位，樓市成交量近期亦轉趨活躍，而按揭貸款市場競爭激烈，增加樓市過熱的風險，亦會削弱銀行在周期逆轉時的抗震能力。他宣佈推出三項新的逆周期監管措施，加強銀行按揭業務的風險管理，三項措施即時生效。



非港收入及擔保按揭受影響



新措施包括涉及多過一個按揭貸款的借款人，其按揭成數上限下調一成；收入來自香港以外地區的借款人，其「供款與入息比率」上限下調一成；以及採用「內評法」計算資本充足比率的銀行，對新造住宅按揭貨款的「風險權重」下限由十五個百分點提高到二十五個百分點。



陳德霖強調，金管局每次推出新措施時都會作平衡，特別是首次置業人士。他指出，新措施主要針對兩類風險較高的人士，包括涉及多項按揭以及主要收入並非來自香港的借款人。



香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，新措施並不算是「辣招」，因為受到影響、涉及多項按揭的個案不多，而來港投資的非香港人，一般本身已有充足資金，很少會向本港銀行借貸，相信措施對樓市衝擊不大。不過，他指出措施加強保障銀行體系的同時，銀行業現時的按揭業務利潤已十分微薄，相信銀行業的按揭收入會再下降。