﻿指經理人單方面解約 網紅Ming仔追薪430萬

三十三歲的Ming仔因在YouTube上載《今日freestyle︰每天自戀多一些》、《至暈飯局》等影片而走紅。入稟狀指，被告為Viral Digital Studio Limited，雙方於一六年八月八日簽訂合同。被告是Ming仔的經理人公司及全球獨家經理人。
每月基本底薪25萬
被告同意由去年八月十五日至明年八月十四日提供每月不少於二十五萬元的基本底薪，Ming仔由去年十月到今年一月先後三次收款，但今年二月起被告不再支薪，且在二月二十七日通知Ming仔會單方面終止合約。
無線電視主席陳國強上周從英國乘直升機到挪威度假，直升機擬降落在一艘豪華遊艇甲板之際，機身失控，直墮海中！陳國強個人平安，並已返港。他昨天向好友、星島新聞集團主席何柱國親述經歷「冰海求生」一刻，透露當時...
2017-05-20
中美軍機再次近距離相遇。美軍透露，美國一架偵察機周三在東海國際空域執行例行任務時，兩架解放軍戰機升空攔截，雙方軍機最接近時距離不足五十米，中方戰機更在美軍機面前作桶滾動作，美軍批評中方不專業；中國外交...
2017-05-20
日本航空「多啦A夢號」客機，周四首次飛行北京至東京羽田機場航線。航空公司特意在首都國際機場舉行出發儀式，多啦A夢親自到場歡送該航班乘客。型號為波音七八七的「多啦A夢號」，不但機身畫有哆啦A夢、東京晴空塔圖案，航空公司更將接近機尾的艙門塗裝成「隨意門」。帶同兩名年幼子女遊日的乘客表示，購票時不知自己會坐「多啦A夢號」，一對子女在機場看見多啦A夢，並與對方合照，感到十分雀躍。
2017-05-20
由建灝地產發展的下啟德區新盤天寰，日前開價，首批165個單位，間隔包括1至3房，平均呎價約21,000元，計算最高18.5%折扣後，折實平均呎價17,888元價，入場價545.56萬元起，最快下周開售...
2017-05-20
市場消化特朗普政治風波，恒指周五隨外圍回穩，收報25174點；另外，新加坡淡馬錫控股周初減持工商銀行(01398)約6億股H股，套現約30億元，淡馬錫發言人解釋，此舉是投資組合再平衡操作的一部份，淡馬錫仍對中國及其銀行業抱有信心，並將繼續持有大量中資銀行的權益。 聯交所資料顯示，新加坡淡馬錫控股於本周一(15日)減持工商銀行6億股或0.69%，每股作價5.023元，總值30.14億元，最新持股量降至8.43%。 另一方面，市場消化特朗普政治風波，恒指周五隨外圍回穩，於騰訊(700)力撐下，一度重上25200，最多升129點，高見25266點，惟成交未能配合，全日成交...
2017-05-20
拜仁慕尼黑在德甲已提早封王，今晚煞科戰主場鬥弗賴堡，變成隊長拿姆和中場沙比阿朗素告別戰。兩位季後掛靴的名將矢言要以勝利為職業生涯劃上完美句號，加以射手羅拔利雲度夫斯基亦表明為神射手寶座而戰，過往遇上弗賴堡更腳風甚順，一於捧讓球主客和讓兩球「主勝」。 （有線64、203、now670台、Fox Sports Play App今晚9:30直播） 拜仁隊長拿姆將會第五百一十七次，亦是退役前最後一次為母會披甲，矢言希望留下美好回憶，之後變身暖男：「我只想享受比賽，希望球迷會記得我是一名出色的足球員。下周一我會被兒子叫醒，再送他到幼稚園，那天亦是我母親的生日。」三十五歲的中場...
2017-05-20
Sogo感謝周年慶經已展開，而且成為城中熱話，各類產品皆以特惠價發售，當中包括家電、廚房用品、護膚品及童裝等，適合一家大細。不過場內產品眾多，如何揀選最抵買貨品入手？大家就要留意精明靚太Zoey教路喇...
2017-05-20
現年27歲的爆乳林芊妤(Coffee)，早前笑言有仔趁嫩生，唔排除未婚生仔。加上她認為拍拖年半的有米ABC男友Weng Chak有良好基因，隨時ready生B。日前晚上，Coffee在大隻男友督促下夜...
2017-05-20
在吳哥窟旅行的時候，導遊常常會提到赤柬肆虐柬埔寨的話題，那是柬埔寨人抹不掉的傷痛。 赤柬政府統治了柬埔寨不過三年，柬埔寨死了三百萬人，這些人是殺死和餓死的，碰到的當地人，幾乎每一個都可以說出自己家裏或者近親之中，在那三年中死了多少人。 殺人的方法千奇百怪，用鋤頭砸死，綁著扔進河裏餵鱷魚而死，用棕桐樹葉的鋸齒鋸喉而死，嬰孩用刺刀刺死，凡此種種，如果被槍斃，已成了最「舒服」的死法。當地人說起這些，猶如在說噩夢，他們說在那個年代，殺個人就如殺豬殺狗，男女老少都不是人，性命朝不保夕，不是被人殺死，就是被趕去森林裏，沒法生存的，活活餓死。 人性的殘忍暴戾，在柬埔寨人的嘴裏像流水帳一樣...
2017-05-20
澳門兩匹四歲馬「靠譜少爺」和「浩勝星河」，本已報跑今日舉行的千八米一級賽澳博澳門打吡，尤其後駒一度被認為是打吡爭勝分子，可是其後兩駒練馬師梁國浩和霑士摩亞，均關注兩駒是否有足夠長力，最後不約而同決定轉組，角逐千二米一級賽主席挑戰盃，並分別找來由香港前來客串的莫雷拉和潘頓執韁，兩駒鬥志不成疑問，均是該賽的爭勝主角。
2017-05-20