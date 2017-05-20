 Advertisement
  • 2017年5月20日 星期六
  • 24º
  • 89%
熱門： 陳國強唐詩詠周浩鼎 WannaCry 鷹君

日報新聞 > 港聞

﻿指經理人單方面解約 網紅Ming仔追薪430萬

2017-05-20 列印
■網絡紅人「Ming仔」梁嘉銘日前入稟高院控告一間藝員經理人公司違反合約。
Previous Next

        網絡紅人「Ming仔」梁嘉銘日前入稟高院控告一間藝員經理人公司違反合約，自爆公司稱願每個月支付不少於二十五萬元的底薪，但公司只出糧三次，今年二月突單方面解約，Ming仔無奈變成「自由身」藝人，每月收入銳減至五萬元，遂向公司追討四百三十萬元損失。

        三十三歲的Ming仔因在YouTube上載《今日freestyle︰每天自戀多一些》、《至暈飯局》等影片而走紅。入稟狀指，被告為Viral Digital Studio Limited，雙方於一六年八月八日簽訂合同。被告是Ming仔的經理人公司及全球獨家經理人。

每月基本底薪25萬

　　被告同意由去年八月十五日至明年八月十四日提供每月不少於二十五萬元的基本底薪，Ming仔由去年十月到今年一月先後三次收款，但今年二月起被告不再支薪，且在二月二十七日通知Ming仔會單方面終止合約。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd