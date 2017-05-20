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﻿近300書法展品 雲集中央圖書館

2017-05-20 列印
■本年度參展人數為歷年之冠。
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　　《與古為新》甲子書學會會員書法作品展由昨天至下周一假香港中央圖書館展覽館舉行，參展人數為歷年之冠，連榮譽顧問饒宗頤教授和名譽顧問黃君實，合共一百零二位，展出作品約三百幅。甲子書學會會員書法作品展每兩年舉辦一次，今年繼續獲香港藝術發展局資助。

　　甲子書學會會長蘇樹輝博士昨天開幕式上致辭時說：「我們通過臨摹歷代各種書體的碑帖，帶觀衆走進時間廊，由殷代至隋唐宋元明清，細閱中國書法的源流發展和書體蛻變。」甲子書學會自一九八五年註冊為香港非牟利藝術團體，以弘揚中國書法為宗旨。



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