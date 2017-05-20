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﻿陳志雲叢培崑「終極上訴」 可取回過千萬訟費

2017-05-20 列印
　　無線電視前業務總經理陳志雲早年出席奧海城倒數活動，主持《志雲飯局》涉嫌「秘撈」取酬，他及助手叢培崑早前被廉署控以串謀使代理人接受利益罪，終被判罰款共逾十一萬。

　　兩人向終審法院提出「終極上訴」，成功上訴得直。終院昨頒下判詞指，由檢控方律政司支付訟費，即兩人可取回過千萬的訟費。

　　陳志雲現為商業電台首席智囊，他早前對這單官司表達看法，重說金句「真的假不了，假的真不了」。兩人原獲判無罪，律政司兩度上訴，上訴庭兩度將案發還再審，更下令原審法官改判有罪，原審法官潘兆童最終判兩人罰款。

　　至於陳及叢要求取回自被捕後所衍生的訟費，終院指法例規定有關費用只包括與抗辯有關的費用。

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