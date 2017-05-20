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﻿張炳良指私家車泊位難大增

2017-05-20 列印
　　立法會交通事務委員討論泊位不足問題，運房局局長張炳良表示，政府泊車位政策是盡量優先考慮及配合商用車輛泊車需求，配合物流旅遊等商業活動，但不可能無止境增加私家車泊位，只可以適量增加供應，並鼓勵市民使用公共交通工具。

　　他指領牌的私家車過去十年間增幅達到四成半，至去年全港約有五十八萬部私家車，私家車泊位則有約六十六萬個，平均一輛私家車對應一點一三個泊車位，有需要酌量增加私家車泊車位，亦要大力壓抑私家車增長的趨勢，避免道路擠塞會日趨嚴重。
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