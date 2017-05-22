﻿香港女性第一 奮戰七年終圓夢 熱血曾老師征服珠峰

中學老師曾燕紅為勉勵學生挑戰自己，許下攀上珠穆朗瑪峰的諾言，她過去兩次嘗試均遇險差點送命，但屢敗屢戰，她昨天終登上世界之巔，成為首位征服珠峰的香港女性。她的學生在網上公佈這次壯舉，並引述曾老師說：「理想不是光想，是付出甚麼，追求甚麼……」



曾燕紅上月九日出發往尼泊爾，同月二十一日到達登山的大本營，由適應低氣壓環境到成功爬上珠峰，花了一個多月時間，期間遇上雪崩、暴風雪及惡劣天氣，攀山計劃兩度被迫延期。直至前晚八時許，曾燕紅連同港人物理治療師吳俊霆及另一名內地隊友，在當地嚮導帶領下出發攻頂，經十多個小時攀爬後，由曾燕紅學生開設的facebook專頁《海拔8848.44米上的課堂》接到嚮導的通知，指曾燕紅成功登上珠峰，專頁發出消息：「登咗啦！登咗啦！曾老師登咗頂啦！」



該專頁指，曾燕紅的「珠峰之路」走了七年，昨天達成所願，登上海拔約八千八百四十八米的珠穆朗瑪峰，是首名攻陷珠峰的香港女性。該公佈續稱，暫未收到曾老師親自傳來的訊息；據嚮導稱，曾一行人昨早六時成功登頂，稍後返回海拔五千三百米的大本營休息。



「理想之路 不用鮮花鋪出來」



專頁引述曾說：「理想不是光想，是付出甚麼，追求甚麼……在實現目標的過程中，我們會不停去編寫自己人生的意義。」不少學生紛紛留言，感動祝賀老師實現夢想，有學生形容：「過去，聽到曾老師準備辭職登山，佩服她的熱血；聽到曾老師登山遇上雪崩，擔心她的安危；今天，看到她終於踏上世界最高峰，感受到她心底的滿足。」



有份開設專頁的學生梁芷靈昨晨聽到消息，感到「既開心，又激動」，梁芷靈指曾老師曾說過：「理想的路不是用鮮花鋪出來……如遇上惡劣天氣、雪崩等，便要從頭再來，總會經歷許多起跌。」梁芷靈深受曾老師的堅毅精神感動，她在中學畢業後努力儲下四十五萬元，得以完成到英國讀書的夢想。



曾燕紅鼓勵學生勇敢追夢，一四年首次挑戰珠峰，遇雪崩失敗。她翌年再出發，又遇上尼泊爾大地震，其頭部受創致記憶力衰退，五名隊友喪生，惟她誓要實現夢想。她第三次踏上征途，昨天終於完成壯舉。相關新聞刊P2版