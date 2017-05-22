﻿為器官移植組織籌款 物理治療師苦練逾20年終登頂

與曾燕紅一同征服珠峰的物理治療師吳俊霆，實現了年輕時的夢想，但過程艱辛，他過去二十多年來堅定不移鍛煉自己，以應付登頂的體力需求，他今次與兩名腎臟移植康復者聯袂出發，目的是為器官移植籌款。



二十多年前吳俊霆在太空館天象廳看過珠穆朗瑪峰的壯麗景色後，夢想自己有朝一日登上峰頂，親眼一睹無限風光，從此他愛上登山運動，並積極鍛煉自己，立志登上珠峰。吳俊霆今年四月偕同兩名腎臟移植康復者出發至尼泊爾，為了圓夢，亦為器官移植組織籌款。兩名康復者在珠峰大本營止步，吳俊霆則繼續攀上最高峰。



跟吳俊霆相識十多年、在同一所診所工作的何淑玲透露，吳俊霆為達成個人夢想，過去二十多年來一直鍛煉自己，亦為登上珠峰籌備了半年。一眾同事得悉其計劃後，大力支持，在他出發前為他處理好內外事務，讓其「放下心頭大石」。他過去登山與曾燕紅相識，但兩人今次並非相約同往珠峰，只是湊巧報了同一個登山團。



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何淑玲指，吳俊霆一行人在上月二十一日到達大本營後，仍要不斷做體能訓練，以適應低氣壓環境及維持心肺功能，飲食方面亦要嚴謹控制，平日只可吃流質食物、意粉或無味的餃子。她笑言，吳俊霆不時會發訊息，期望回港後吃一頓美食。



收到吳俊霆成功登頂的消息，何淑玲笑謂，第一反應是「終於可以返嚟啦！你啲病人等緊你！」她坦言為他高興，惟「上山容易落山難」，尤其登頂後身體會有不同程度的損耗，下山更難，預計吳俊霆最快今晨才返回第二營地，希望他能平安歸來。