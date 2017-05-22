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﻿兩器官受贈者 勇赴5300米高大本營

2017-05-22 列印
■陳國明（左）及黃炎華（右）與吳俊霆（中）一同征戰珠峰，二人成功到達海拔五千三百米的大本營。
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　　上月隨同吳俊霆前往珠峰的兩名腎臟移植康復者，雖未有向峰頂挑戰，但亦是有記錄以來攀上海拔五千三百米珠峰大本營的器官移植康復者。

　　兩名康復者分別是五十歲的黃炎華，以及五十八歲的陳國明。二人先後在○二及一一年接受換腎手術，之後為挑戰自己和提升公眾對器官捐贈的關注，遂跟隨吳俊霆出發挑戰珠峰。

　　陳國明早前返港，他坦言為吳俊霆的壯舉感到開心，稍後會準備慶祝活動。他憶述，自己攀上大本營後，曾因缺氧頭痛，又腸胃不適，幾乎失敗告終，但他未想過放棄，憑意志支撐下來，加上和黃炎華兩人相互打氣，最後渡過難關。他指，這次攀峰意義，除了是自我挑戰，亦向社會證明器官移植康復者同樣可以克服艱巨的考驗。
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