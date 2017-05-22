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﻿國泰傳今大裁員涉逾200人

2017-05-22 列印
　　去年虧損近六億元的國泰航空，傳出今天大裁員，據悉指將有二百多人被裁，大部份屬經理級職員。國泰發言人接受查詢時表示，公司最近公佈將建立更精簡、能迅速應變及更完善的新管理架構。惟除已公佈資訊外，尚未執行有關變動。公司將在適當時候公佈有關變動。

　　據悉，國泰今天會安排旅遊巴接載被裁員工離開公司，受影響員工將獲優於法例的離職賠償。消息指，部份經理級員工早前曾獲公司提出調職安排，有人拒絕接受，最終被納入裁員名單內。
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