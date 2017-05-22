 Advertisement
  • 2017年5月22日 星期一
  • 25º
  • 89%
熱門： 陳國強唐詩詠周浩鼎 WannaCry 鷹君

日報新聞 > 港聞

﻿譚耀宗護「鼎」：不須上綱上線

2017-05-22 列印
Previous Next

　　特首梁振英早前被揭發透過民建聯立法會議員周浩鼎修改立法會調查UGL事件的文件，周浩鼎其後辭任相關委員會副主席。民建聯前主席譚耀宗（見圖）昨在《城市論壇》指，周浩鼎在有關事件上雖然「處理得不小心」，但非建制派不須要「去得好盡」、「上綱上線」。

　　台下學生發問時質疑事件如同考試「出貓」，譚耀宗回應稱：「學校犯規一定受批評，若在立法會則更大件事，學校同學也不會群起而攻，但在立法會就乘機『插到你暈』。」他指，周浩鼎已受到教訓，不必令人永不翻生。

　　民主派立法會議員林卓廷則認為，事件違反誠信及立法會獨立行事原則，周浩鼎應問責下台。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd