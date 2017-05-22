﻿港媽壓力爆煲 精神健康響警號

受傳統「男主外，女主內」的觀念影響，由照顧子女起居飲食以至學業輔導，全由媽媽負責，而在職媽媽更要同時兼顧繁重工作，壓力飆升，親子關係及子女的學習表現甚至因而受影響。早前一項調查發現，三分一受訪媽媽的精神受困程度超越國際健康警戒線，情況不容忽視。



有全職媽媽因為孩子專注力變弱、成績變差，加上經常哭鬧及發脾氣，於是尋求協助，但經心理分析卻發現，小朋友的情緒問題源自媽媽的焦慮情緒。該名媽媽十分着緊孩子的學業及成長，無論是孩子做功課太慢、成績未如理想，以至生病，均會令她自責不已。



只着眼子女 忽略自身需要



註冊臨牀心理學家鄧詩琪表示，如上述個案般的全職媽媽為數不少，她們把所有專注力集中在子女身上，容易忽略自身需要。每當子女出現問題便會怪責自己，加上她們社交生活較少，又不想影響丈夫工作，在欠缺傾訴對象下，容易變得孤立無援。



香港幼兒教育及服務聯會早前公佈有關媽媽壓力的調查顯示，六成四人感到精神壓力，當中七成三為在職媽媽。鄧詩琪解釋，在職媽媽須兼顧家庭和事業，難以取得平衡，當子女健康出現問題或成績退步時，會因為沒有更多時間陪伴他們而感到自責；在工作時處理家事，亦會令媽媽因不能投入工作而感到愧疚。不過，工作上的成就感和社交圈子，可成為她們的宣洩渠道。



留意情緒警示 勿延緩求助



鄧詩琪提醒，若情緒低落、對所有活動失去興趣、身體疲憊、精神難以放鬆、難以投入工作或社交生活、過於自責、嗜睡或失眠、甚至有輕生念頭等情況達兩星期以上，就可能患上抑鬱或焦慮等病症，應盡快尋求協助。鄧詩琪推介以下方法，助媽媽紓壓。



