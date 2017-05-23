﻿後勤重災區 I.T.最傷 國泰勁裁六百人

國泰航空去年燃油對沖嚴重虧損，加上營業額下跌，昨天大裁員六百人，當中包括約一百九十名中高級管理層，佔管理層職位四分一，是國泰近二十年來最大規模裁員行動。被裁員工可獲最少四個月至最多額外十二個月薪金，並可獲延長醫療和旅遊福利。



受業績虧損拖累，國泰表明裁員節流，員工一直有感山雨欲來。國泰昨晨發新聞稿，宣佈裁員六百人，比市場預料為多，包括裁減約一百九十名高級及中級管理職位，佔集團管理職位四分一，及約四百個非管理人員職位，佔相關職位一成八。受辭退者全屬後勤部門，不涉機師、地勤及機艙服務員，以免影響給乘客的服務。被裁員工昨日起至未來一個月收到解僱通知。



190名高中層接大信封



國泰表示，裁員是企業精簡轉型的一部份，離職員工可獲補償，包括最多額外十二個月薪金、延長醫療及旅遊福利，亦會為相關員工提供求職支援和面試訓練。國泰行政總裁何杲形容裁員是艱難的決定。



據悉，被裁員工包括資訊科技、財政、產品部、工程部、人力資源等十五個部門，其中資訊科技部是重災區，七十七人失去職位。貨運部董事職位被刪除。被裁員工的遣散費不會與強積金對沖，最少可獲額外四個月薪金補償。



在國泰資訊科技部門工作十年的陳先生指，被裁同事「乜職級都有」，大部份昨天收信即日離職。被問及會否擔心下一波裁員輪到自己，他直言：「無得驚，裁就裁。」



國泰本地職員工會主席朱賢昌表示，對裁減約四百多名基層員工感震驚及失望，反對資方向基層員工開刀，由基層員工承擔管理層燃油對沖失利的責任。他說，明白公司經營環境，但應讓員工選擇自願離職，工會會要求公司清楚解釋決定。



空服員工會：前線人心惶惶



國泰空中服務員工會主席黎玉嬋稱，自從傳出裁員消息，公司內部人心惶惶，今次是歷年來少有的大規模裁員，擔心打擊員工士氣。她指，內部有聲音，如公司財政有困難，應由負責燃油對沖的職員負責，並非裁減支援人員。



裁員有助減省營運成本，國泰股價昨天向好，最高升至十一元七角四仙，全日收市報十一元五角八仙，升兩毫六仙，升百分之二點三。



