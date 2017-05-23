﻿準新郎猝死車廂女友GPS追蹤揭發

準新郎疑心臟病發猝死車中！一名準備在半年後結婚的髮型師，前晚本與女友相約見面及失去聯絡，他失蹤六小時後，女友透過手機GPS定位追蹤到男友位處紅磡碼頭時，但趕至時卻發現男友昏迷私家車內，大驚報警，男友送往醫院後死亡。警方經調查後，相信事主因病猝死，死因有待剖屍確定。本報記者



三十五歲死者姓鍾，任職髮型師，患有先天性心臟病，兒時曾做過手術，但近來未見大礙。他在案發時駕駛的Tesla私家車，由其任職銷售員的同齡姓陳女友在今年初，以約七十四萬元購入。兩人原打算在來年一月共諧連理，甚至已訂好酒席，詎料如今突遭變故，二人從此陰陽永隔。



任職髮型師 心臟病發



陳女憶述，原本跟男友相約前晚七時許在尖沙咀會面，惟鍾卻遲遲未出現，陳女多番打電話、發訊息均無回應。她起初以為男友工作繁忙，惟直至晚上十一時許，她見男友失聯近六小時仍無音訊，感到有可疑，遂透過手機GPS定位功能追蹤其位置，並尋至紅磡碼頭，結果發現男友駕駛Tesla私家車停泊在巴士站對開路面，上前查看驚見未婚夫在車廂前座昏迷。陳女大驚報警，救護員到場將鍾送往伊利沙伯醫院搶救未幾，即告無效身亡，陳女聞悉噩耗頓時痛哭不止。



警員又在車廂內檢獲少量止痛藥、一對波鞋及一杯飲品，初步懷疑死者因感不適，暫將車泊在一旁休息，詎料最後心臟病發猝死，相信事件無可疑。昨清晨五時許，死者遺體由仵工運至醫院殮房，死因有待法醫官剖屍後確定。



警方昨晨一時許在現場調查時，有一名男途人上前了解情況。原來他前晚六時及十時許，曾與妻子及幼子兩度經過上址，當時見事主躺在車廂座椅上不以為意。其兒子曾表示「㗎車好靚，想摸吓」，但被他以「唔好嘈住叔叔瞓覺」為由阻止。他聞悉事主身亡後大感後悔，稱當時若敲一下車門，也許可制止悲劇發生。



