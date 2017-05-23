 Advertisement
  • 2017年5月23日 星期二
  • 25º
  • 99%
熱門： 國泰唐詩詠陳國強海獅UGL

日報新聞 > 港聞

﻿炮彈飛車撞甩轆 命大司機僅輕傷

2017-05-23 列印
Previous Next

　　大埔昨日發生有驚無險交通意外，一輛私家車駛至工業邨對開時失控，衝上石壆及撞毀數米鐵欄後，如炮彈飛車般越過對面行車線，其中一個車輪亦甩脫（見圖），司機僅受輕傷，自行離開車廂及報警。警員到場調查及拖走私家車調查意外原因。

　　案發昨晨六時三十分，二十五歲姓劉男子，駕駛私家車汀角路行駛至太平工業邨對開時，私家車突然失控，高速剷上路中石壆，先撞毀六米鐵欄後，如炮彈飛車般整部車凌空飛起，並越過對面行車線，橫亘路中，車頭嚴重損毀，右前輪甩脫，司機幸僅受輕傷，事後自行離開車廂及報警。警員到場封鎖現場路面調查，交通一度受阻。警員其後將橫亘路中私家車拖走後，交通才恢復正常，意外原因仍調查中。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd