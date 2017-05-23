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﻿議員促查大橋混凝土化驗疑造假

2017-05-23 列印
■港珠澳大橋
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　　有報道指，港珠澳大橋香港段工程，有人用了質量較差的混凝土，而有化驗人員涉嫌在物料化驗報告偽造結果。發展局局長馬紹祥表示，路政署及土木工程拓展署正跟進事件，署方實驗室將對有關工程進行覆檢，及到場地進行實地測試，視乎問題屬嚴重或輕微再作進一步跟進，有結果會盡快向外公佈。

　　立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指事件非常嚴重，或令工程質素下降及出現潛在問題，政府有必要向公眾交代。立法會議員姚松炎促請當局應立即進行抽驗，指現時已無法確定大橋是否可繼續建造，或需要大規模重建，形容事件非同小可。
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