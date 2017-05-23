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﻿美股中段升91點

2017-05-23 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二○八九六點，升九十一點；納指則報六一二五點，升四十二點。

  滙控美國預託證券價格中段見六十七點六二港元，跌零點○八港元；中移動美國預託證券價格則見八十六點七二港元，升零點二七港元。紐約期金中段報每盎司一千二百六十點一美元，升六點五美元；紐約期油則報每桶五十點七一美元，升零點三八美元。
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