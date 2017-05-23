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﻿梁繼昌：陽光底下盡力完成工作

2017-05-23 列印
　　立法會議員梁繼昌昨在多名民主派議員陪同下，召開記者會回應特首梁振英的批評，他表明會繼續留在立法會調查UGL事件專責委員會，在陽光底下、盡心盡力完成工作，並指議員的功能是服務全港市民，不應每日都花時間回應這個問題。他續說，因牽涉UGL誹謗案官司，故不會再回應UGL事件。

　　此外，二十六名民主派議員發表聯合聲明，指梁振英發文攻擊梁繼昌是轉移視線，令公眾不再關注梁振英與周浩鼎私下聯絡，又批評梁振英威嚇立法會議員，阻礙議員履行監察政府的責任，意圖再次干預專責委員會運作，向梁振英提出彈劾。

　　聲明又指，梁振英在未有訴訟最終結果前，就指控梁繼昌對梁振英及UGL事件存有偏見，是沒有基礎及不公允的說法，強調民主派支持梁繼昌繼續出任調查UGL事件專責委員會成員。
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