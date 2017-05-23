﻿由地方航空公司 發展成萬億跨國企業 新書揭海航崛起之謎

被喻為「全球最積極資產買家」的海航集團，短短半年間斥資二百七十二億元購入本港啟德地皮，日前再傳入股惠理集團，其國際業務又擴展神速，令它成為備受全球矚目的財團，但外間對海航背景及發展歷程所知不多，近日中華書局出版《海航的神秘密碼》，首度揭開該集團崛起之謎，從戰略轉型、人才培訓及管理等各方面剖析「海航集團」成功之道。本報率先引述書中內容，拆解海航如何由地方航空公司，發展成擁逾萬億元總資產的跨國企業，成就今天的商業傳奇。



中資企業海航集團成為當紅企業，一舉一動，備受市場注目，早年通過交易成為香港航空大股東，入股港聯航空（後改名「香港快運」），挑戰國泰航空的龍頭地位，更投得兩幅啟德靚地，氣勢一時無兩，外界都想知道這家有二十多年歷史的內地民企，如何從單一地方航運公司，發展成今天集航空、酒店、金融、物流及生態科技於一身的大企跨國企業。《海航的神秘密碼》一書拆解了海航崛起之謎，當中牽涉到海航轉型前鮮為人知的艱苦創業路、配合國家「十二五」所制定的「超級X計劃」等。



重組成第四大航空集團



海航是九三年成立的地方航空公司，自首航後便抓住機遇，實施規範化的股份制改革，先後大膽重組長安航空、新華航空、山西航空等地方航空公司，壯大規模，九九年海航A股成功上市，當年募集近十億元資金，並構建幹支結合的航線網絡，年旅客運輸達二百六十四萬人次，一躍成為中國民航第四大航空集團，由原本偏居一隅的地方航空公司走向全國。



○七年中國經濟保持高速增長，海航也為創業十五年而雀躍。當年海航集團王健董事長洞察全球次貸危機的端倪，將○八年定位為「海航戰略轉型年」，趕及在雷曼兄弟破產、全球股市崩盤前，提早半年開展轉型準備，將環球金融衝擊降至最低。王健在○八至一○年這三年間親自主持召開七次專題會議，加快實施「人員轉型」、「企業轉型」及「瘦身健身」，應付金融海嘯危機，又大刀闊斧「止血瘦身」，裁減冗員、壓縮管理層。



一一至一六年期間，海航制定「超級X計劃」，拉開轉型序幕，推動產業結構轉型，由航空為主的八大產業，轉為「四流合一」。在一○年，海航旗下業務涉足航空、物流、商業、置業、機場、酒店、旅遊、實業等八大產業範疇，去年底整合成科技物流、旅業、金融及實業四大產業，當中航空業務佔該集團的總收入比重，由百分之四十點八，降至百分之十七，物流產業比重則由兩成四升至逾六成。



此外該集團由一二年的「三核二率」策略，擴展到一六年的「三核六率」，即集中核心企業、核心產品、核心競爭力、市場佔有率、全員勞動生產率、資產負債率、資產周轉率、資產利潤率及淨資產收益率等，作全面提升。海航資產負債率成功由一○年的約八成，降至去年底的五成九；人均營收達二百八十九萬元，較一○年高出一倍以上；在內地航空業的市佔率更由一○年的一成二升至逾一成七。



全球佈局方面，海航在內地「十二五」期間加速國際化步伐，旅遊、金融、地產等產業紛紛進軍海外，包括併購澳洲飛機租賃公司ALLCO、美國Aberdeen旅遊公司、紐約1180寫字樓、集裝箱租賃公司GE Seaco、Cronos、Avolon等項目，去年以折合約四百六十億港元併購美國信息技術企業英邁。



由○八至一六年間，海航集團執行組織與領導層傳達七十多次戰略組織轉型專題會議，涉海航轉型文件多達二百多份。轉型後，海航收入突破六千億元，是轉型前一○年的近十倍，由中國企業一百二十九位，跳升至世界一百強，年均增長四成六，創造了十五個國際品牌。