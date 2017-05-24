﻿血洗美國小天后演唱會 最少59傷 IS炸彈人曼市奪22命

英國演唱會慘遭自殺式恐襲。英格蘭曼徹斯特周一晚舉行美國樂壇小天后Ariana Grande（亞莉安娜‧格蘭德）演唱會，一名兇徒在完場後引爆身上炸彈，現場慘叫聲四起，不少人倒臥血泊，最少二十二人死亡，五十九人受傷。警方證實行兇者為一名二十二歲男子。爆炸發生前一小時，Twitter有人預告曼徹斯特會發生恐襲。「伊斯蘭國」已就事件承認責任。Ariana Grande預定今年九月來港，在亞洲博覽館舉行演唱會，亞博表示會加強會場保安。



事發當地時間周一晚九時四十五分，曼徹斯特體育館（Manchester Arena）全場爆滿，估計有二萬一千多名觀眾，大部份是年輕人。演唱會進入尾聲，Ariana Grande唱了最後一首歌，突然傳來巨響，煙霧瀰漫，閃出火光，觀眾爭相逃生，不少人慘叫，發生人踩人場面。據悉，一名男子引爆身上炸彈，他當場死亡。曼徹斯特警方證實，自殺式行兇者為二十二歲男子亞比迪（Salman Ramadan Abedi）。警方破門進入其位於市內的寓所搜查，現正調查有無其他人涉及襲擊。英國傳媒報道，疑兇為利比亞裔的曼市居民。警方另在市內拘捕一名二十三歲男子，他懷疑與案有關。



觀眾逃命 傷者皮開肉綻



參加演唱會的觀眾多是年輕人，其中一名隨母親及姊姊來演唱會的八歲女童魯索斯（Saffie Roussos），證實喪生；另外一名十八歲少女卡蘭德（Georgina Callander）亦證實死亡。



一名女觀眾說，聽到巨大爆炸聲，尖叫聲四起，一片混亂。另一目擊者說，現場鮮血四濺，有受傷者皮膚開肉綻。



恐襲預告刊Twitter：你們忘了威脅？



案發前一小時，Twitter上一個名為「Owys 663」帳戶預告曼徹斯特會發生恐襲：「你們忘了我們的威脅了嗎？這將是申張正義的恐怖攻擊。」該帖標籤「#IS」。「伊斯蘭國」昨晚承認責任。



Ariana Grande獲悉發生恐襲後，終止演唱，急忙返回後台。發言人指她沒受傷。她的環球巡迴演唱會香港站預定於九月二十一日在亞洲國際博覽館舉行，最貴的四千八百八十八元門票全數售罄，其餘門票仍有售。



亞博九月演唱會 加強反恐保安



亞博館回應，對曼徹斯特的爆炸襲擊深表遺憾。館方稱，會對演唱會加強保安，包括觀眾進場前，除一般行李受查外，還須經過金屬探測器的安檢程序，同時研究引入智慧型保安定位手帶，以及搜索犬以偵察可疑物品。署理保安局局長李家超表示，警方會與主辦單位密切聯繫，評估保安風險，本港恐襲風險維持在中度。