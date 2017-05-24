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﻿美版R&B小巨肺 首張大碟即奪冠

2017-05-24 列印
　　美國流行樂壇小巨肺Ariana Grande，現年二十三歲，童星出身的她，以可愛兼野性形象進軍樂壇，一三年推出首張大碟《Yours Truly》即登上Billboard大碟榜冠軍，更拿下全美音樂獎最佳新人，曾奪多張白金唱片及格林美獎提名。

　　她受歡迎歌曲包括《Problem》、《Break Free》和《Bang Bang》等，最近她與格林美得獎歌手John Legend合唱迪士尼真人版電影《美女與野獸》（Beauty and the Beast）主題曲，好評如潮。
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