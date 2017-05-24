﻿馬紹祥：將檢視結構安全 港珠澳橋報告造假廉署拘21人

港珠澳大橋香港段工程，爆出造假醜聞！廉署上周二拘捕土木工程拓展署一個承判商的二十一名職員，他們涉偽造工程的石屎壓力測試報告。發展局局長馬紹祥回應指，會檢視大橋的結構安全。



港珠澳大橋香港段工程原預計於今年年底完工，廉署早前接獲土木工程拓展署轉介貪污投訴，上周二展開代號「綠田園」行動，拘捕土木工程拓展署一個承判商的兩名高層人員、兩名高級工地實驗室技術員、十二名工地實驗室技術員及五名實驗室服務員，各人涉貪污並向土木工程拓展署呈交虛假石屎壓力測試報告。



被捕人士已獲准保釋。據悉，案件由專門負責調查公營項目的廉署C組負責，所有被捕人士均為男性，年齡介乎二十至六十九歲，行動期間共發出二十張搜查令，出動五十名調查人員搜查涉案人士的住所及辦公室。



石屎壓力報告有問題



土木工程拓展署自一三年一月起僱用涉案承判商，用於港珠澳大橋工程的石屎樣本作壓力測試。每件石屎樣本的測試須於特定時段內完成，而所有石屎樣本均須通過測試。廉署發現，當部份測試未能按合約要求於特定時段內完成，涉案技術員及服務員涉調整測試器材所顯示的時間，掩飾其違規情況。亦有實驗室人員涉以金屬校準柱或強力石屎磚，代替石屎樣本，偽造測試結果。涉案的兩名高級技術員負責核實測試報告，但縱容把虛假測試報告呈交予土木工程拓展署。



兩高級技術員串騙土木署



土木工程拓展署發現石屎壓力測試報告有異常，涉案承判商曾展開內部調查，惟呈交予土木工程拓展署的調查報告並沒有披露使用金屬校準柱、強力石屎磚作虛假測試，有關承判商亦涉嫌呈交誤導性調查報告，詐騙土木工程拓展署。



發展局局長馬紹祥表示，現正積極跟進，並檢視大橋的結構安全，若問題屬輕微或不太嚴重，只需透過覆檢便可處理；但如果事態嚴重，將要作出跟進工作，期望社會給予路政署及土木工程拓展署時間工作。民建聯議員陳恆鑌指，事件嚴重，計劃下月初召開委員會特別會議，並在大會提出緊急質詢。