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﻿美股中段升29點

2017-05-24 列印
　　美國周二股市靠穩，杜指中段報二○九二四點，升二十九點；納指則報六一二七點，跌五點。滙控美國預託證券價格中段見六十七點五二港元，跌零點一三港元；中移動美國預託證券價格則見八十六點七港元，升零點四五港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百五十三美元，跌八點四美元；紐約期油則報每桶五十一點二二美元，升零點○九美元。
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