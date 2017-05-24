﻿羅嘉瑞放話 不排除母親被人利用

鷹君創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君早前入稟法院，要求撤換家族信託公司滙豐，外界視為爭產事件的前哨戰。冠君產業信託主席羅嘉瑞（見圖）昨出席股東會後再回應事件，指家族使用滙豐信託已三十多年，過去完全沒有大問題，不明白為何要撤換，希望家庭內部最終有一個和平結論。



羅嘉瑞認為，不排除母親被人利用，簽署家書控告家族信託管理人滙豐，從而撤換滙豐，但他認為滙豐信託不能撤換，因不可以只顧及少數成員，有法律責任保障信託所有成員。被問及有否個別成員想獲更多利益，他指「不敢講」及不想揣測。對於家族成員羅啟瑞在大比數反對票下被「踢出」董事局，羅嘉瑞指其立場是中立，當時並沒有投票。



他又指，母親年事已高，要經歷複雜的訴訟非孝順行為，但現時透過電話、酒店均連絡不上母親，希望她可有安寧休息。