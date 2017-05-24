 Advertisement
  • 2017年5月24日 星期三
  • 26º
  • 97%
熱門： ArianaUGL曾燕紅鷹君海獅

日報新聞 > 港聞

﻿葉劉指梁振英針對梁繼昌

2017-05-24 列印
  對於梁振英連日透過網誌批評梁繼昌，新民黨主席葉劉淑儀認為梁振英身為特首，卻利用政府資源就其個人糾紛不斷針對一位議員並不恰當，認為若梁振英對調查方向有任何意見，可直接向委員會發信或出席委員會。她又指，梁繼昌應否退出專責委員會應由立法會自行決定，但立法會無權要求梁繼昌退出。

　　另外，港大法律學院首席講師張達明早前亦就事件向梁振英提出九點疑問，梁振英昨回應時強調UGL已就事件發出書面聲明，認為如有人繼續炒作，是否質疑UGL作虛假聲明。

  張達明認為，梁未回應關鍵問題，包括收取UGL四百萬英鎊後有否知會董事和股東，指有關問題可讓公眾了解有否利益衝突。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd