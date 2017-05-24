﻿回歸20年多FUN——中西音樂節目慶回歸

香港中西文化薈萃，中樂和西樂同樣出色。為慶祝香港回歸二十周年，香港管弦樂團和香港中樂團分別推出特備節目《布蘭詩歌》和《魚躍香江》，與民同樂，向《頭條》讀者送出門票。



香港管弦樂團會在六月四日下午假香港文化中心奏響德國作曲家柯夫的鉅著《布蘭詩歌》，這個樂章是柯夫最為古典樂迷認識的作品，在電視、電影及廣告的配樂中經常出現。今次演出由指揮卡內拉琪斯帶領女高音王曦、男高音范尼古拉斯和男低音庫克，還有陣容龐大的港樂合唱團和香港兒童合唱團，演繹這耳熟能詳的合唱鉅著。



香港中樂團與內地音樂家攜手登台，於六月二十四日晚上在葵青劇院演藝廳為大家帶來寓意香港活力生機不絕的《魚躍香江》。是次演出，除了有中樂團琵琶首席張瑩及笙首席陳奕濰獨奏外，邀請了笛子演奏家兼浙江音樂學院國樂團團長杜如松及其樂團演出。兩團將攜手呈獻《漁舟凱歌》，以及歌詠西湖迷人魅力的《西湖夢尋》。



兩樂團向《頭條》讀者各送出二十張門票。想得到香港管弦樂團門票﹖只要答中簡單問題：「《布蘭詩歌》音樂會的指揮是誰？」，得獎者名額十個（各得兩票），先到先得，大家把答案、姓名、電話和電郵地址寄去電郵jointpromo@hkphil.org，今天下午五時截止， 得獎者將於本周六下午六時前獲電郵通知。



香港中樂團的問題是：「《魚躍香江》其中兩首演出曲目的名字是？」，得獎名額十名個（各得兩票），先到先得，大家把答案、姓名、電話和電郵地址寄去電郵joycetang@hkco.org（鄧小姐收），註明「頭條日報-『魚躍香江』問答遊戲」，明天下午五時截止，得獎者將獲專人通知。