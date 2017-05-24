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﻿房車迎面撞 鐵騎士不治

2017-05-24 列印
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　　大帽山發生奪命車禍！一名熱愛駕駛大馬力電單車的五十歲的士司機袁偉昌，昨午駕着愛車FAZER與數名車友往大帽山英雄亭相聚，其間他先到石崗購物，在駛至荃錦公路一個落斜彎位時，對面線一輛掛T牌的平治房車疑越過雙白線爬頭，兩車迎面相撞（見圖）。袁即時被拋上平治擋風玻璃，再飛彈倒臥地上，手腳骨折陷入昏迷。

　　其車友當時途經現場，見有車禍發生尚不以為意，惟抵英雄亭後見袁遲遲未出現，返回現場始發現傷者正是袁。救護員到場將袁急送到博愛醫院搶救，惜終告無力回天，遺下妻子及一對兒女。警方事後以危險駕駛導致他人死亡將房車司機拘捕，正調查意外原因。
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