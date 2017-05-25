﻿紅雨降落赤鱲角 141人歷險 東航離奇滑出跑道

本港昨早受暴雨侵襲，紅雨警告期間，一班由南京來港的東方航空客機，第一次降落時疑受惡劣天氣影響須急速復飛，客機第二次成功著陸北跑道後滑出草坪。另有消息指，客機降落後未即時離開跑道，阻塞隨後的航機降落，在控制塔要求下，機師再啟動客機，不知何故，剷上草坪。事件導致北跑道一度封鎖，航空交通混亂，大批旅客滯留。



涉事東方航空班機MU765，昨早七時四十分由南京飛香港，原定十時二十分抵埗，惟延遲三十分鐘後降落北跑道。當時紅色暴雨警告生效。有乘客憶述，客機首次嘗試降落失敗，復飛後再第二次降落，著陸跑道末端時一陣強烈震動；他與多名乘客感到暈眩，未幾，客機偏離跑道滑前，前輪及右後輪剷上草坪。



兩客不適送院



機管局接報後大為緊張，啟動緊急應變程序，派出局方人員，以及通知消防到場戒備，幸好機上一百四十一名乘客及機組人員均未有受傷。消防員在大雨中攙扶乘客落機，安排他們返回客運大樓休息，其中兩名乘客報稱不適送院。



着陸未按指令駛離跑道



本身是民航機機師的立法會議員譚文豪表示，這次屬嚴重事故。他聽過事發時的航空交通管制錄音後指出，涉事客機降落後，一直未有依照控制塔指示沿A4出口駛離跑道，阻延隨後另一班客機降落，控制塔遂要求該客機沿A2出口駛離跑道，詎料機師啟動飛機後即發生滑出草坪。



譚文豪又指，事發時風速每小時三十公里，形成側風的問題不大。他指出，錄音中控制塔職員不斷要求確認航班位置，相信事發時能見度頗差，但他強調，意外原因除惡劣天氣影響外，亦可能涉人為錯誤或機件故障，促請民航處徹查。



東方航空及後在微博上回應事件，就意外對乘客造成不便「深表歉意」。東航又指，已對後續航班和旅客服務保障做出具體安排，但未透露意外原因。



受事故影響，機場北跑道一度封閉，工程人員拖走涉事客機檢驗，其間機場以單跑道運作，五十班抵港及五十九班離港航班延誤，大批旅客被迫滯留。至下午十二時四十分，北跑道重開以及天氣好轉，各航班及旅行團始陸續出發。