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﻿【新手爸媽要知】BB出牙有咩要注意？

2017-05-25 列印
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　　對於新手爸媽來講，最開心的除了是聽到一句：「爸爸！媽媽！」之外，應該就是看到BB出了第一顆牙仔了。有些BB輕輕鬆鬆就出了幾顆，但有些BB則要面對巨大的痛苦！作為父母，BB出牙都有不少事情需要注意的！http://bit.ly/2rSyXZQ
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