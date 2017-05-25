﻿專注安全下山 曾燕紅：登頂好平淡

首位征服珠穆朗瑪峰的香港女性曾燕紅，已返回尼泊爾首都加德滿都，將於周日返港。曾燕紅用七年時間、三次嘗試登峰，終征服珠峰，她好感動和好開心，兌現了七年前向學生許下的承諾。她指：「身為一個老師，與學生說過的話是一定要做到，並非得個『講』字」。



曾燕紅表示，不少學生已畢業，無法再入課室跟學生分享，故回到香港最想跟學生聚會及行山，跟他們訴說登頂經歷及感受。被問及登頂時的感受，她指，礙於登頂後便要面對下山的路程，下山所需的體能亦不少及有危險性，故登上頂峰時並無特別感受，形容「好平淡」，專注在安全下山抵達珠峰大本營之上。她又指，從高海拔地區返回零海拔地區，現時感頭痛、頭暈及易疲倦。