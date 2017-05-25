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﻿威脅提升至「危急」 英或再有恐襲

2017-05-25 列印
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　　英國首相文翠珊在曼徹斯特發生恐襲後宣佈，把恐襲威脅級別由第二高級別的「嚴重」，提升至最高的「危急」，表示很可能會即將發生另一次恐襲，而港府昨晚對英國發出黃色外遊警示。

　　另外，曼徹斯特警方指，涉嫌施襲者是在襲擊現場身亡的二十二歲男子阿貝迪（Salman Abedi，見圖），他是利比亞難民後裔，但在曼徹斯特土生土長，當局正在調查他是否與極端組織「伊斯蘭國」成員有接觸，並追查兇徒同黨，至今共拘捕四名男子。

　　而港府昨晚指，鑑於英國的最新情況，決定發出黃色外遊警示，提醒計劃前往或已在英國的港人應留意局勢，避免前往人群聚集的地方，保安局亦會密切留意當地的局勢。
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