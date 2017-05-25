﻿港珠澳橋承托力成疑 政府：目測大橋結構無異常

港珠澳大橋爆出石屎化驗造假醜聞，有承判商試驗所自前年起將石屎樣本調包，偽造壓力測試結果，廉署拘捕承判商二十一名職員調查。政府昨指經目測後，相信大橋結構未有異常，這說法受立法會議員質疑，批評當局未有監察大型基建的質素。本報記者



在昨晨立法會的小組委員會會議上，發展局常任秘書長韓志強回應指，大橋具備通車條件，橋面重力大部份由橋墩及樁柱承托，即使出現結構問題，靠目測便可發現；但他承認，單靠目測難以保證大橋質素，會進一步研究詳細檢測方案。土木工程拓展署林世雄提到，今日會召開記者會交代詳情。



土拓署今交代詳情



議員陳志全質疑目測的可靠性：「原來偷工減料可以目測得到。」他批評當局未能有效監察大型工程質素。議員陳淑莊擔心，造假行為以年計，涉大量批次的石屎，若結構有問題或需將大橋部份拆卸重建，通車日子或要再押後。



涉今次醜聞的承判商嘉科工程顧問有限公司（Jacobs China Limited），為美國公司Jabobs於全球逾二百個地點開設的其中一間辦事處，承接多項政府工程合約，例如高鐵香港段的路政署監察和核證顧問。嘉科亦獲土木署委任為北大嶼山工務區域試驗所提供建材測試服務。嘉科香港分公司董事為梁永強等五人，梁為港大法律系和城大法律學院的客席教授。



港大土木工程系教授區達光表示，一般當石屎漿送抵地盤後，化驗所人員會採集樣本製成磚塊，記錄樣本取樣時間、地點等資料。人員會為樣本進行為時二十八日的養護程序，讓石屎特定的濕度、溫度慢慢固化至最高硬度，再做壓磚測試。他指，測試須由獲得香港實驗所認可的實驗室機構進行，對器材、人員規格亦有要求。廉署昨夜發出聲明，澄清沒有任何公職人員牽涉遺規行為。