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﻿髮型師網售假演唱會門票被捕

2017-05-25 列印
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　　十六名男女（十八至三十歲）為見外國偶像歌手，在社交平台不惜以高價購買演唱會黃牛票被騙。他們按騙徒指示將合共約四萬元匯至指定銀行戶口後，賣家卻人間蒸發，但沒有收到門票，懷疑被騙報警。

　　警方調查後，昨早約十時掩至沙田美田邨美景樓一單位，拘捕一名報稱在髮型屋工作的二十三歲姓馮男子。案情指他涉嫌多次在Instagram社交平台，聲稱出售韓國人氣男團防彈少年團（BTS）、女歌手太妍及台灣組合五月天的演唱會門票，涉嫌以欺騙手段取得財產被捕（見圖）。
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