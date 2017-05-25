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﻿美股中段升35點

2017-05-25 列印
   美國周四股市靠穩，杜指中段報二○九七三點，升三十五點；納指則報六一四三點，升四點。滙控美國預託證券價格中段見六十七點二六港元，跌零點一四港元；中移動美國預託證券價格則見八十六點六六港元，升零點三六港元。紐約期金中段報每盎司一千二百五十三點四美元，跌二點一美元；紐約期油則報每桶五十一點一七美元，跌零點三美元。
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