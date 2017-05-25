今晚德甲附加賽首回合，主場出戰的禾夫斯堡攻不銳、守不穩，難怪近五輪聯賽只得一勝一和三負。反觀德乙第三的布倫瑞克在最後直路表現出色，進攻百花齊放，今仗有力反客為主，冷敲客勝。（有線61、201、now670台、Fox Sports Play App周五凌晨2:30直播） 前季德甲亞軍禾夫斯堡今季成績大倒退，最後五輪僅一勝一和三負，當中只有一場不失，其餘合共失十球。另外，該隊攻力平平，今季德甲累積三十四球，僅比包尾的達斯泰特及另一護級對手漢堡為多，中鋒馬里奧高美斯一人便獨取接近一半的十六球。一旦此子啞火，該隊便難另尋破網方法。球隊今仗更有守將施巴斯坦真格及中場巴素亞因傷...

2017-05-25