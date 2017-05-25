 Advertisement
  • 2017年5月25日 星期四
  • 24º
  • 82%
熱門： ArianaUGL曾燕紅鷹君海獅

日報新聞 > 港聞

﻿英足總盃周日決賽 樂視無法直播

2017-05-25 列印
Previous Next

　　不斷傳出負債纍纍的樂視（圖），前景令人擔憂。樂視體育香港昨宣佈，原定於本周日凌晨直播的英格蘭足總盃決賽（FA Cup），阿仙奴對車路士，因節目調動關係，無法播出，並稱為表歉意，將為受影響用戶提供三個月超級體育組合作補償。

　　這場足總盃決賽可說是近年最強戲碼，大批客戶對此感到不滿，有網友在facebook留言說：「決賽先無得睇？」另一網友說：「間嘢應該等執，下季隨時玩完！」被問及停播是否與財政有關時，樂視體育香港發言人僅稱不作評論。

　　樂視近年不時傳出財困，香港公司日前遭一間廣告服務公司入稟高院，追討三百八十四萬元廣告費；美國公司最近裁員共三百二十五人。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd