張德江昨接見訪京團發言時表示，香港回歸二十年，歷任特首及特區政府均妥善處理各種矛盾，尤其堅決反對港獨，對維護香港穩定作出不少貢獻，並證實一國兩制非常成功。他又提到林鄭月娥以高票當選，並獲中央任命，未來應以推進香港經濟發展及改善民生為主要任務，強調中央非常關心及支持香港的繁榮及發展，寄語港人凝聚共識，把握中央的各項惠港政策，包括一帶一路及粵港澳大灣區的機遇，集中精力建設及改善經濟。
張德江：林鄭應以改善民生為主務
張德江昨接見訪京團發言時表示，香港回歸二十年，歷任特首及特區政府均妥善處理各種矛盾，尤其堅決反對港獨，對維護香港穩定作出不少貢獻，並證實一國兩制非常成功。他又提到林鄭月娥以高票當選，並獲中央任命，未來應以推進香港經濟發展及改善民生為主要任務，強調中央非常關心及支持香港的繁榮及發展，寄語港人凝聚共識，把握中央的各項惠港政策，包括一帶一路及粵港澳大灣區的機遇，集中精力建設及改善經濟。
紅雨降落赤鱲角 141人歷險 東航離奇滑出跑道
本港昨早受暴雨侵襲，紅雨警告期間，一班由南京來港的東方航空客機，第一次降落時疑受惡劣天氣影響須急速復飛，客機第二次成功著陸北跑道後滑出草坪。另有消息指，客機降落後未即時離開跑道，阻塞隨後的航機降落，在...
2017-05-25
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中國夫婦巴國遇險 遭三持搶歹徒綁架
中國駐巴基斯坦使館證實，當地時間昨天中午，一對中國夫婦在巴基斯坦被持槍武裝份子挾持上車後綁架，他們在當地擔任中文教師，該省警方已展開調查。 央視新聞報道，中國駐巴基斯坦使館證實，兩名中國人於巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）首府奎達真納鎮地區遭綁架，他們是一對夫婦，名為：Li Xin Heng、Meng Li，他們在當地經營一間中文學習中心，並已擔任教師超過一年。 巴基斯坦警方指，昨天中午他們離開學習中心，準備外出用餐時，被三名身份未明的男子持槍指嚇，並挾持上一部沒有車牌的私家車綁走，他們的私人保鏢遭到襲擊受傷。據報當時現場還有另外一名中國女子Lu L...
2017-05-25
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神秘買家搶購超巨祖母綠礦石
巴西東北部巴伊亞州平多巴蘇鎮一個礦區，上月開採出一塊巨型祖母綠礦石，巨型礦石高約四點三呎、重逾六百磅，甫出土便由匿名買家收購，但買賣雙方並無披露交易金額。據悉，今次是該礦區開採出歷來第二大祖母綠礦石，另一塊巨型礦石在二○○一年出土，其重量較上月出土的巨型礦石重四十四磅，礦場最終以超過三億美元（二十三億四千萬港元）出售礦石。
2017-05-25
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二手錄上車客入市
據星島地產網報道，二手錄上車客入市個案，中原高級區域營業經理陳永強表示，粉嶺御庭軒7座高層G室，面積462方呎，2房間隔，以549萬元易手，呎價11883元，新買家為上車客，據了解，原業主則於07年以...
2017-05-25
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儲局短期或公佈「縮表」 杜指五連升再越21000
美股五連升，杜指收市報21012點，再度越過21000點水平。美國新出爐的數據參差，上月聯儲局議息會議記錄顯示，大部份儲局官員均認為，「短期內是合適的時機」開始緊縮貨幣政策和縮減資產負債表。 杜瓊斯工業平均指數至今晨四時收報21012點，升74點；納斯達克指數收報6163點，升24點。滙控（005）美國預託證價格報67.46港元，較香港收市價升0.06港元；中移動（941）美國預託證價格報86.84港元，較香港收市價升0.54港元。 官員指應今年內行事 美國聯儲局今晨二時發表上月議息會議記錄，記錄顯示，大部份官員認為，若通脹表現符合他們的預期，短期內撤銷寬鬆貨幣政策...
2017-05-25
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德甲席位保衛戰 頹狼被克
今晚德甲附加賽首回合，主場出戰的禾夫斯堡攻不銳、守不穩，難怪近五輪聯賽只得一勝一和三負。反觀德乙第三的布倫瑞克在最後直路表現出色，進攻百花齊放，今仗有力反客為主，冷敲客勝。（有線61、201、now670台、Fox Sports Play App周五凌晨2:30直播） 前季德甲亞軍禾夫斯堡今季成績大倒退，最後五輪僅一勝一和三負，當中只有一場不失，其餘合共失十球。另外，該隊攻力平平，今季德甲累積三十四球，僅比包尾的達斯泰特及另一護級對手漢堡為多，中鋒馬里奧高美斯一人便獨取接近一半的十六球。一旦此子啞火，該隊便難另尋破網方法。球隊今仗更有守將施巴斯坦真格及中場巴素亞因傷...
2017-05-25
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首展直擊 新版Golf靚價全攻
福士上周五（5月19日）在港推出全線六款Facelift新改良版Golf，廠方一連三天在海運大廈舉行大型首展，並請來人氣電視紅星兼福士車迷唐詩詠作為發佈會嘉賓。 文、部份圖片：彭志揚 全線六款...
2017-05-25
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有嫁期 拍劇零包袱 36歲姚子羚胸壓25歲小鮮肉
日前胡杏兒宣佈佗B，其好姊妹姚子羚同手揸過億物業的男友「的士邦」鄭子邦拍拖近3年，亦屢傳婚訊。日前「胡說八道」姊妹人齊開會，除有指杏兒親自向姊妹爆就快做媽咪，據悉「胡說」今年的「大project」係子...
2017-05-25
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社論——閉門造車 難消醫醫相衞印象
去年在醫生及泛民議員的反對下，在醫務委員會增加病人組織代表和消費者代表的草案，即使有強大的民意支持，仍遭阻撓而無法通過立法。行政會議日前決定捲土重來，向新一屆立法會提交相關草案，醫療事故愈來愈多，醫委會有需要增加透明度，給公眾見得到的公正，若議員仍不通過草案，醫醫相衞不良觀感只會愈來愈嚴重。 去年逾百醫生到立法會外靜坐，抗議醫生註冊修訂條例草案恢復二讀，指草案提出讓四名業外代表加入醫委會，會干預醫生專業自主。其後醫學界議員梁家騮八次提出點算法定人數，導致立法會傍晚流會，有關草案被拖延，加上泛民把事件政治化，好事多磨。 醫生界指醫委會增加非醫生代表，是外行人管內行人，其實這個...
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高伯新起孖欠一W上岸
昨晚高伯新憑「紅旗飛將」及「文藝學家」梅開二度，尚欠一場頭馬便及格。至於田泰安憑「情趣」、「合作愉快」及「一道」中三元，最終成為騎師王；而後駒練者呂健威另贏「塑料喜」配合起孖。其餘麥偉利憑「多多勁驥」...
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