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﻿張德江：林鄭應以改善民生為主務

2017-05-25 列印
　　全國人大委員長張德江昨接見中華總商會訪京團，他指候任特首林鄭月娥高票當選，整體主流意見均認同須加快發展及改善民生，又強調「中央心裏始終想着香港」。

　　張德江昨接見訪京團發言時表示，香港回歸二十年，歷任特首及特區政府均妥善處理各種矛盾，尤其堅決反對港獨，對維護香港穩定作出不少貢獻，並證實一國兩制非常成功。他又提到林鄭月娥以高票當選，並獲中央任命，未來應以推進香港經濟發展及改善民生為主要任務，強調中央非常關心及支持香港的繁榮及發展，寄語港人凝聚共識，把握中央的各項惠港政策，包括一帶一路及粵港澳大灣區的機遇，集中精力建設及改善經濟。
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