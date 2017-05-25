 Advertisement
  • 2017年5月25日 星期四
  • 24º
  • 82%
熱門： ArianaUGL曾燕紅鷹君海獅

日報新聞 > 港聞

﻿前港足隊長遇劫 失24金條千萬日圓

2017-05-25 列印
李偉文
Previous Next

　　紅磡發生劫金條案。昨晚約九時，一名男子拖着一個篋，內裏載着二十四條金條，以及一千萬日圓鈔票（折合約港幣七十萬元）。

　　據悉，遇劫男子是退役港足隊長李偉文。當事主途經都會道六號置富都會商場外時（見圖），約六至七名南亞裔大漢衝前，有人揮拳襲擊他後，其他同黨強行將載有金條的拖篋搶走。

　　賊人得手後，跳上附近一輛接應的七人車逃去。事主稱，當時見匪徒當中有人持利刀，故不敢追截，他事後進入商場及報警。警員接報到場，一度載同事主在附近兜截賊蹤以及可疑人，但無發現。警方調查後，將案件列行劫處理，暫時無人被捕。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd