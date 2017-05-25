﻿擬設初步偵訊委員會及研訊小組 醫委改革倡增四業外委員

政府去年提交改革醫務委員會的《醫生註冊（修訂）條例草案》，在醫生業界反對聲音下，於上屆立法會被拉倒。食物及衞生局其後設立三方平台商討修改草案內容，政府昨提出新版的「4-2+2」委員組成方案，增加四名業外委員，以及改由選舉產生醫專的兩名代表委員，六席全部毋須由特首委任，另建議改善處理投訴機制。



政府考慮了「三方平台」的討論後，計劃在下周五就條例草案刊憲，並於下月七日提交立法會大會審議。政府建議將醫委會的業外委員，「4」代表增加四名選舉產生的委員，包括三名由病人組織選出的代表，以及一名由消委會提名的代表；「-2+2」則代表把醫專的兩席由提名委任改為選舉產生。新方案中，該六席全部毋須由特首委任。



另外，為了加快研訊，政府建議在醫委會下設立多於一個初步偵訊委員會及研訊小組，並將審裁顧問人數由十四人大幅增至最多一百四十人。醫學會會長蔡堅對修訂感到失望，指醫學會已提出意見，但當局未有接受。