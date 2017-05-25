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﻿「英水手」稱遭海盜掠劫 港女被騙245萬

2017-05-25 列印
　　一名港女去年八月在網上結識一名自稱海員的英國男子，該男子聲稱受到海盜掠劫威脅，委託保安公司將行李運來港要求港女代收，港女卻遭保安公司巧立名目索取金錢，包括指馬國政府懷疑她資助恐襲、已通報香港內政部等，大驚之下在三個月內存入共約二百四十五萬港元，其後始知墮入騙局並報警求助，並入稟高院向三間公司索償。原告是香港女子何志穎Belinda（譯音），被告依次是馬來西亞保安公司Secure Dip-Sea Security Company、兩間香港公司包括深圳市豐鼎盛實業有限公司及深圳市信浩騰科技有限公司。她指三名被告串謀以虛假陳述欺詐其錢財，兩間香港公司更對她受騙視而不見。
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