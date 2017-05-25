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﻿深水埗站化身藝廊

2017-05-25 列印
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　　藝術在生活！港鐵與薩凡納藝術設計大學（SCAD）合作，邀請該校學生為美化深水埗站而創作獨特設計，在七份作品內選出其中兩份作最終提案，計劃本年內完成改裝，變成區內的「車站藝術」。

　　入選的兩份設計分別名為「城巿的特性」及「深水埗之椅」，各自從深水埗內的舊式唐樓及椅子中取材，化身為月台內的座椅、大堂圍欄裝飾及牆紙等，盡顯區內的獨特性。

　　港鐵總建築師文若德表示，計劃目的是希望連繫車站和社區，不排除未來會與更多院校或藝術系學生合作，將其擴展至更多車站。此外，其餘作品即日起至下月三十日，將以展覽形式於中環站J出口處展出，供乘客觀賞。
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