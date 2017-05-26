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﻿哈韓族喜訊 港韓消費投訴互通

2017-05-26 列印
■韓風席捲亞洲，港人去年赴韓旅遊人次較前年升兩成五。 資料圖片
■消委會主席黃玉山(左二)及消委會總幹事黃鳳嫺（左）與韓國消費者院院長韓堅杓簽訂合作協議。
■港韓簽訂投訴個案互通機制，亦適用於韓國流行的整容服務。資料圖片
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        哈韓族好消息，消費者委員會作出大突破，昨天與韓國消費者院簽署合作協議，建立兩地訊息及投訴個案互通機制，即日生效。港人赴韓旅遊、購物及接受美容服務等，一旦遇上糾紛，可向消委會投訴，交韓國消費者院接手跟進，為港人調解，討回公道，協議包括網上購物。消委會預計未來一兩年會與日本及新加坡簽訂類似協議，保障港人外地消費的權益。

        韓風席捲亞洲，港人去年赴韓旅遊人次較前年升兩成五，韓國人訪港同期亦上升一成二。消委會去年接獲五百一十七宗外地遊客投訴，按年增長百分之六，當中有五宗來自南韓。韓國消費者院去年收到逾萬宗外地遊客及外地交易的投訴，少量來自港人。

　　消委會主席黃玉山表示，港人在南韓消費遇上問題，可能因行程緊密或言語不通，未能即時投訴，回港後被迫放棄追究，估計南韓旅客來港不滿消費問題，也有同樣遭遇。此外，兩地網購發展蓬勃，但語言、文化、法律及營商手法等差異，成為處理跨境網購消費糾紛的主要障礙。

　　消委會與韓國消費者院昨天在香港簽署合作協議書，即日生效，協議涵蓋兩地旅客互訪時的消費問題，當中包括整容服務，協議同時適用於網購爭議，金額不設上限。兩地消費者可向居住地的消費者機構投訴，有關機構會將投訴詳情及相關文件以英文送達另一方機構，由該機構協助解決糾紛。消委會建議消費者保存單據、信用卡資料和商戶資料等，以便跟進。

互通制將拓展至日星

　　消委會總幹事黃鳳嫺表示，消委會將優先處理有關個案，安排指定職員協助投訴人，但暫難評估有關個案所需處理時間，若最終調停不遂，兩地消保機構會就當地的法律程序向投訴人提供意見。黃鳳嫺續稱，下一步計劃未來一至兩年內，跟其他港人外遊熱點包括日本和新加坡，簽署同類協議。
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